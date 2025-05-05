Fransa'da çevreye duyarlı Müslümanlar tarafından ‘Camiler Arası Temizlik Yürüyüşü’ düzenlendi Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlik 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Ülke genelindeki 19 caminin girişimiyle organize edilen etkinliğe, aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıdaki gönüllü katılarak camilerin çevresinde ve sokaklarda bulunan çöpleri topladılar.

MASSY’DE YÜRÜYÜŞ ULU CAMİ’DEN BAŞLADI

Essonne şehrindeki Massy’de etkinlik, ülkenin ilk çevre dostu camisi olarak bilinen Massy Ulu Cami’nin avlusunda başladı. Temizliğin önemiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında camilerin etrafında ve sokaklarda bulunan çöpler gönüllülerce toplandı. Geleneksel hale gelen etkinlik, dayanışma duygusunu da olumlu etkiledi. Sürdürülen etkinlik sırasında çevredeki çöpleri toplayan gönüllülere pasta ve kurabiye ikram edildi.

BELEDİYE BAŞKANI MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Gönüllüler tarafından düzenlenen etkinliğe, aracıyla yoldan geçerken rastlayan Massy Belediye Başkanı Nicolas Samsoen, çevreye gösterilen duyarlılıktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

"DÜNYAYI TEMİZLEMEK VE ONA İYİ BAKMAK"

Massy Ulu Cami'de gönüllü olarak çalışan Amelle Miri, 3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Miri, Massy’de iki yıldır gençlik komisyonuyla birlikte etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Hafta sonu yapılan 'Camiler Arası Temizlik Yürüyüşü’ne birçok caminin katıldığını vurgulayan Miri: "Genellikle, iki namaz vakti arasında yapıyoruz, böylelikle daha fazla çöp toplamak için vakit oluyor.” dedi. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bu etkinlikleri organize etmeye başladıklarını ifade eden Miri, amaçlarının "dünyayı temizlemek ve ona iyi bakmak" mesajını iletmek olduğunu belirtti.

GÖNÜLLÜLER ÖRNEK ALINMALI

'Camiler Arası Temizlik Yürüyüşü’ne katılan 26 yaşındaki Bilal Abdelouahed, "İslam, temizliğe önem veriyor." diyerek gönüllülerin örnek alınması gerektiğini belirtti. İslam'a göre insanlara sıkıntı veren nesnelerin yollardan kaldırılması gerektiğini söyleyen Abdelouahed, Dünyaya iyi bakılması gerektiğini vurguladı. "Gördüğünüz gibi burada küçükler kadar yaşlılar da şehri temizliyor." diyen Abdelouahed, "Çocuklara çevreyi temiz bırakmak gerektiğini öğretmek önemli" dedi.

Etkinliğe katılarak Anadolu Ajansı muhabirine duygularını ifade eden bir başka isim Safa Mrabet de etkinliğin öğretici yönüne dikkat çekti. Çocuklara, temizlik ve çevre bilinci kazandırmanın önemli olduğunu dile getiren Safa Mrabet, etkinliğe iki çocuğuyla katıldıgını söyleyerek "Bu (temizlik) dinimizin bir parçası." dedi.

FRANSA’NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİ MASSY’DE

2010 yılında inşaasına başlanan ve 2019 yılında tamamlanan Massy Ulu Cami, ülkenin ilk çevre dostu camisi. Kaynakların verimli kullanılması misyonuyla inşaa edilen camide; çift duvar izolasyonu, yerden ısıtma sistemi, aydınlatma için özel camlardan oluşan kubbe, minare, pencereler ve LED ışıklar tercih edilmiş. Abdesthanelerinde sensörlü musluklar bulunan caminin temizliği ve bahçe sulaması depolanan yağmur suyuyla yapılıyor. Catısında enerji ve ısı kaybını önleyen ve oksijen üreten bitkisel kaplama bulunan caminin zemin katı 520 metrekare, asma katı ise 250 metrekare büyüklükte. Massy ve Fransa'daki Müslümanların bağışlarıyla inşaa edilen Massy Ulu Cami’nin yapımı için 4 milyon 500 bin eoro para harcandı.