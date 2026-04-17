“Çukur” dizisinin senaristi Gökhan Horzum’un, dizilerin şiddeti artırdığı yönündeki eleştirilere katılmadığını ifade etmesi, kamuoyunda farklı görüşleri beraberinde getirdi.

Uzmanlara göre diziler ve filmler tek başına suçun nedeni olarak görülmüyor. Ancak suç biliminde yaygın kabul gören yaklaşım, medya içeriklerinin özellikle şiddet davranışı üzerinde dolaylı etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.

Bilimsel çalışmalarda, dizilerin bireyleri doğrudan suça yönlendirdiğine dair net bir kanıt bulunmasa da, şiddetin normalleşmesi ve romantize edilmesi riskine dikkat çekiliyor. Bu durumun özellikle suça eğilimli bireylerde daha belirgin etkiler oluşturabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, medya içeriklerinin suç davranışının tek nedeni olmadığını ancak önemli risk faktörlerinden biri olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Şiddetin sık ve estetik bir biçimde sunulmasının, toplumda algıyı dönüştürebileceği ifade ediliyor.

Tartışmalar, dizilerin toplumsal etkisi ve sorumluluğu konusunu bir kez daha gündeme taşırken, gözler hem yapımcılara hem de denetleyici mekanizmalara çevrildi.