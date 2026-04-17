Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 4 gün sürecek Bursa programının 2'nci gününde esnafla bir araya geldi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeki ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, esnafın sorunlarının kalıcı olarak çözümü için yeni bir ekonomi modeli uygulanması gerektiğini belirterek, 'Hızla ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için sürdürülebilir planlı kalkınmaya dönmek zorundayız. Karma ekonomik modeli uygulamak zorundayız. Devlet bütün imkan ve kabiliyetiyle yeniden stratejik sektörlerde yatırım yaparken yatırım yapan iş dünyasını da teşvik etmeli, desteklemeli ve devlet planlama teşkilatının 1, 3 ve 5 yıllık kalkınma planları çerçevesinde özel sektörü desteklerken kendisinin de stratejik alanlarda yatırım yapması süreci başlamalı. Özetle yeni bir ekonomik modele geçmek zorundayız. Köylere dönüşü teşvik etmeli ve Türk çiftçisine alım garantisi vererek uzun yıllardan beri ihmal edilmiş olan tarım sektörünü ayağa kaldırmamız şart. Bütün bunları konuştuk burada ve konuşmaya devam edeceğiz. Bursa'da konuştuk, Eskişehir'de konuştuk, İstanbul'da, İzmir'de, Muğla'da da konuşacağız. Çünkü Türkiye bir ekonomik çöküşü yaşıyor. Vergi ödemeyenlerin vergi ödemeye başlaması gerekiyor. Şimdiye kadar ödemedikleri vergileri ödemesi gerekiyor. Onlar ödemeleri gereken vergiyi ödemedikleri için esnaf cezalarla onların ödemediği vergileri kapatmak için zorlanıyor. Bu adil değil. Devletin dini adalettir' diye konuştu.

'TEKRAR EDİLEN YAYINLAR, YENİ SALDIRILARI TETİKLER'

Şanlıurfa Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili görüşlerinin de sorulduğu Özdağ, otosansür uygulanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

'Bakın, bu konuyu basın dile getirirken bir otosansür uygulamalı. Konuyla ilgili Zafer Partisi bünyesindeki uzman arkadaşlarımızdan yetkililer dilerlerse yararlanabilirler. Ancak bu konuda yapılan tekrar tekrar yayınların yeni saldırıları tetiklediği bir bilimsel tespit. Onun için bu konu çok fazla kamuoyu önünde tartışılmadan gerekli kurullarda tartışılıp, gerekli kararlar radikal bir şekilde alınıp, uygulanmak zorunda. Şimdi biz yapıcı olan tekliflerimizi gündeme getirmiş durumundayız. Eğer hükümet ilgilenirse arkadaşlarımızla görüşürüz.' (DHA)