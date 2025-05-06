Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 21 motosikleti çalan 2 kardeş, 112 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek tespit edildi.

Hırsızlık Anları Kamerada

Polis ekiplerinin incelediği 34 ayrı güvenlik kamerası sayesinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin daha önce çaldıkları bir motosikletle hırsızlık bölgesine gelip, başka bir motosikleti çaldıkları anlar net bir şekilde kaydedildi.

Operasyonda Silah, Ruhsat ve Maskeler Ele Geçirildi

Diyarbakır polisi, şüpheli kardeşlerin adreslerine düzenlenen operasyonla zanlıları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, çalıntı motosikletlere ait bir ruhsat ile hırsızlıkta kullanılan yüz maskeleri ve kasklar ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlerden biri sahibine teslim edildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu başarılı operasyon, Diyarbakır Emniyeti’nin teknoloji destekli suçla mücadelede ne kadar titiz ve etkili çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.