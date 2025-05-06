Hatay Samandağ’daki Milleyha Sulak Alanı, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu kez, bölgedeki eşsiz ekosistem yeni bir bilimsel keşfe ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, dünyada sadece bu bölgede yetişen yeni bir yılanyastığı türü olan Arum milleyhanum’u bilim dünyasına tanıttı.

Yeni tür, 30 Nisan 2025 tarihinde “Bağ Bahçebilim Dergisi”nde yayımlanan makaleyle literatüre kazandırıldı. Bitkinin yöresel adı ise tirşik.

Sadece Hatay’da Yetişiyor: Kritik Tehlike Altında

Prof. Dr. Yıldırım, Arum milleyhanum’un yalnızca Milleyha Sulak Alanı’nda görüldüğünü ve kritik derecede tehdit altında olduğunu belirtti. “Bu bitki zehirli olmasına rağmen yerel halk tarafından doğru yöntemlerle işlenerek tüketilebiliyor. Ancak ne yazık ki yaşadığı alanın üçte biri imara açık ve insan faaliyetlerinden ağır şekilde etkileniyor” dedi.

Türkiye'de 14. Arum Türü, 3. Endemik Keşif

Yıldırım, “Dünyada 25-30 yılanyastığı (Arum) türü var. Türkiye, bu bitki cinsinin önemli yayılış merkezlerinden biri. Arum milleyhanum ile Türkiye'deki tür sayısı 14'e çıktı ve bu tür, ülkede keşfedilen 3. endemik yılanyastığı oldu” diye ekledi.

Milleyha Kuş Cenneti de Tehlike Altında

Milleyha sadece bitkileriyle değil, aynı zamanda 312 kuş türü, 24 kelebek, 12 kurbağa türü, çok sayıda sürüngen ve böcek türüyle de ekolojik açıdan büyük öneme sahip. Ancak kaçak avcılık, moloz dökümü, tarımsal faaliyetler ve yapılaşma gibi tehditler, bu zenginliği tehlikeye sokuyor.

“Bu Alanı Canlılara Geri Vermeliyiz”

Biyolog Dr. Samim Kayıkçı ise, “Bu alan özel mülkiyete ait ama orası yalnızca insanların değil, tüm canlıların yaşam alanı. Bu eşsiz bitki türü ve beraberindeki biyoçeşitliliğin korunması için alanın acilen doğal sit alanı ilan edilmesi gerekiyor” dedi.