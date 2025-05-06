Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 53. yılı dolayısıyla Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda CHP heyeti tarafından anma töreni düzenlendi. Tören başlamadan hemen önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Anma törenine Genel Başkan Özel'in yanı sıra, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP 28. Dönem Milletvekili Murat Emir, Deniz Gezmiş'in kardeşi Bora Gezmiş ve çok sayıda siyasi isim katıldı. Katılımcılar, üç genç devrimcinin mezarlarına karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için gün boyunca Karşıyaka Mezarlığı'nda anma törenleri düzenlenecek. CHP heyetinden sonra üniversite öğrencileri mezarlığa yürüyerek, üç fidanı anacak.

6 Mayıs'ta ne oldu?

6 Mayıs 1972, Türkiye siyasi tarihine kara bir gün olarak geçti. Devrimci gençlik hareketinin simge isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde idam edildi. "Tam bağımsız Türkiye" idealiyle mücadele eden üç genç, 1971 muhtırası sonrası yargılanarak idam cezasına çarptırıldı. O günden bu yana 6 Mayıs, Türkiye’de demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesiyle özdeşleşmiş bir anma günü olarak hatırlanıyor.

Deniz Gezmiş Kimdir?

Deniz Gezmiş (1947-1972) Türk öğrenci hareketinin önde gelen isimlerinden biri ve devrimci bir liderdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan 1968 kuşağının sembol isimlerinden biri olan Gezmiş, Türkiye'de sosyalist ve bağımsızlık yanlısı hareketlerde aktif rol oynadı. THKO’nun (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) kurucularındandır. 1971 yılında yakalanıp yargılandı ve 6 Mayıs 1972’de idam edildi.

Hüseyin İnan Kimdir?

Hüseyin İnan (1949–1972), Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucularından biri ve Deniz Gezmiş’in yakın mücadele arkadaşlarındandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim gördü. Sosyalist düşünceye bağlılığıyla bilinen İnan, ideolojik olarak THKO’nun temel politik çizgisini oluşturdu. 1971 yılında tutuklandı ve aynı davada idam cezasına çarptırılarak 6 Mayıs 1972’de idam edildi.

Yusuf Aslan Kimdir?

Yusuf Aslan (1947–1972) devrimci öğrenci hareketinin önemli isimlerinden biriydi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydi ve THKO içerisinde aktif görev aldı. Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan ile birlikte aynı davada yargılandı. Mahkemede yaptığı savunmayla dikkat çekti. 6 Mayıs 1972’de arkadaşlarıyla birlikte idam edildi.