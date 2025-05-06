Hıdırellez Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli ritüel ve etkinliklerle kutlanırken, Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı. Baharın müjdecisi olan bu özel gün için yaptığı paylaşımda, hem doğaya hem de insanlığa dair umut dolu temennilerde bulundu.

“Toprağa Can Katan Yağmur, Hanelere Bereket Olsun”

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Baharın müjdecisi Hıdırellez’i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun.”

Paylaşımı kısa sürede birçok kullanıcı tarafından beğenildi ve Hıdırellez mesajı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hıdırellez Nedir?

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişi, bereketin ve tazelenmenin sembolü olarak kabul ediliyor. Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya’da da kutlanan bu özel gün, dilekler tutulup doğayla bütünleşilen bir bayram niteliği taşıyor.

Baharın müjdecisi #Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum.



Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun. pic.twitter.com/S97uZuf3Ph — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 6, 2025