Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bu sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, 42 HM 551 plakalı TIR’ın dorsesi seyir halindeyken açıldı ve bir yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit parçalanırken, yapının bir bölümü TIR’ın üzerinde kaldı. Sürücü Hasan Meral (60), olay sonrası aracı yol kenarındaki bir ara sokağa çekerek durumu yetkililere bildirdi.

Kazayla ilgili konuşan Meral, "Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış. Araçta uyarı sistemi de devreye girmedi. Üst geçide çarpınca durumu fark ettim. Başka araçlara ya da yayalara zarar vermemek için TIR’ı hemen güvenli bir yere çektim" dedi.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Üst geçitte ve TIR’da ciddi maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, belediye ekipleri de hasar gören üst geçitte güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili teknik inceleme ve olası ihmal araştırmaları devam ediyor.