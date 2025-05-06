UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında bu gece San Siro'da karşı karşıya gelecek olan Inter – Barcelona mücadelesi öncesi, Inter’in teknik patronu Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. TRT Spor İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan Inzaghi, Türk yıldızın takım içindeki yerinin ve enerjisinin hayati önem taşıdığını belirtti.

“Hakan, Kadromuzun En Değerli Parçalarından Biri”

Simone Inzaghi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür maçlarda oyuncuların sahadaki rolü daha da önemli hale geliyor. Eminim ki Hakan çok daha büyük bir rol üstlenecek. Sahaya taşıdığı enerji bizim için çok değerli. O, kadromuzun en önemli oyuncularından biri. Büyük bir maç çıkaracağına yürekten inanıyorum.”

Bu sözler, Hakan Çalhanoğlu’na duyulan güvenin bir göstergesi olurken, yıldız futbolcunun Barcelona karşısındaki performansı merakla bekleniyor. Çalhanoğlu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği etkili oyunla hem teknik ekip hem de taraftarların beğenisini toplamış durumda.

"Barcelona ile Oynamak Erken Bir Final Gibi"

Zorlu rövanş öncesi rakiplerini değerlendiren Inzaghi, şunları söyledi:

“Barcelona ile oynamak adeta erken bir final gibi. Hansi Flick çok dengeli ve tecrübeli bir takım kurmuş. İlk maçta da gördük ki çok yönlü, genç ve dirençli bir rakip var karşımızda. Ancak biz de kendi sahamızda olmanın avantajını kullanacağız. Gerekirse uzatmalar ve penaltılar dahil her senaryoya hazırız.”

“Lewandowski ve Yamal’ı Durdurmalıyız”

Barcelona'nın yıldız oyuncularına da dikkat çeken Inzaghi:

“Lewandowski’yi ve Lamine Yamal’ı durdurmamız şart. Ancak Barcelona sadece bu iki oyuncudan ibaret değil. Takım olarak çok kompakt ve tehlikeliler. Oyuncularımızın disiplini ve taraftarımızın desteğiyle turu geçeceğimize inanıyoruz.”

Final Bileti İçin Kritik 90 Dakika

Inter – Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı, futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadelelerden biri olacak. İtalyan devi Inter, ilk maçta aldığı sonucu avantajla taşımak isterken, Barcelona ise deplasmanda final bileti arayacak.