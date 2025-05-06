Katolik dünyasının en kutsal ve tarihi süreçlerinden biri olan Konklav, 7 Mayıs 2025 Salı günü Vatikan'da başlayacak. Katolik Kilisesi'nin 267’nci papasını belirlemek için toplanacak olan 133 kardinal, Sistine Şapeli’nde dış dünyayla tüm bağlantılarını keserek oylamalara katılacak.

Konklav, yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) yapılacak toplu ayin ile başlayacak. Ardından saat 16.30’da (TSİ 17.30) kardinaller, Sistine Şapeli’ne geçerek Latince ilahiler eşliğinde yemin edecek. O an itibarıyla, “Extra Omnes” komutu ile dışarıdan kimse kalmayacak ve Konklav resmen başlayacak.

Günde Dört Oylama Planlanıyor

Konklav’a, Papa Franciscus döneminde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) olarak görev yapan İtalyan Kardinal Pietro Parolin başkanlık edecek. Oylamalar, her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere dörder kez yapılacak. İlk oylama ise 7 Mayıs günü öğleden sonra gerçekleşecek.

Papa seçilememesi durumunda oylama pusulaları yakılarak bacadan siyah duman çıkarılacak. Seçim tamamlandığında ise beyaz duman yükselecek ve yeni papanın belirlendiği tüm dünyaya ilan edilecek.

Yeni Papa, "Habemus Papam" Sözleriyle Tanıtılacak

Seçim sonrası yeni papa, Sistine Şapeli’nde bulunan “Ağlama Odası”na geçerek kendisi için hazırlanan papalık kıyafetlerini giyecek. Daha sonra Aziz Petrus Bazilikası’nın ünlü balkonundan halkın karşısına çıkacak.

Yeni papanın adı, "Habemus Papam" (Bir papamız var) ifadesiyle Fransız Kardinal Dominique Mamberti tarafından Latince olarak duyurulacak.

Katolik dünyası, bu tarihi sürecin sonunda kimin yeni ruhani lider olacağını heyecanla bekliyor.