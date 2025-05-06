Washington merkezli ABD Bölge Yargıcı Jamal Whitehead, Trump döneminde alınan ve 20 Ocak 2021 öncesinde onaylanmış seyahat planı bulunan mültecilerin ABD'ye girişini engelleyen kararı iptal etti. Whitehead, yaklaşık 12 bin mültecinin ABD'ye kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Trump Yönetiminin Seyahat Yasağı Geri Tepiyor

Trump yönetimi, başkanlık görev süresinin son dönemlerinde, seyahat izinleri bulunan mültecilerin ülkeye girişlerini askıya almıştı. Ancak Yargıç Whitehead, Adalet Bakanlığı'nın bu yasağın yalnızca yaklaşık 160 kişiyi kapsadığı yönündeki iddiasını "yanlış ve eksik" buldu. Whitehead, kararın 12 bin civarında mülteciyi kapsadığını vurguladı.

Bakanlık Kurumlara Talimat Vermeli

Yargıç Whitehead, ABD hükümetine bağlı büyükelçilikler ve resmi kurumların, mahkeme koruması altındaki mültecilerin dosyalarını işlemeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, mültecilerin ülkeye kabul sürecinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için "derhal" harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Afgan Mülteciler de Kapsamda

Amerikan medyası, kararın 2021 yılında Afganistan’dan tahliye edilen ve Biden yönetiminin özel programıyla ABD’ye yerleşmesi planlanan 1600’den fazla Afgan mülteciyi de etkilediğini yazdı.

Trump yönetiminin tartışmalı göç ve mülteci politikalarına karşı verilen bu karar, hem yargı bağımsızlığı hem de insan hakları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.