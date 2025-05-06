İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı resmi açıklamayla, 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.00 ile 08 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 06.00 arasında sürecek planlı su kesintisi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Açıklamada, Gaziosmanpaşa Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacağı belirtilirken, bu nedenle aşağıdaki mahallelere geçici olarak su verilemeyeceği ifade edildi:

Su Kesintisinden Etkilenecek Mahalleler:

Gaziosmanpaşa İlçesi:

Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz

Eyüpsultan İlçesi:

Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin, Çırçır

Sultangazi İlçesi:

75. Yıl, Yunus Emre, Zübeyde Hanım

İSKİ, su kesintisinin belirtilen saatler arasında tamamlanacağını ve çalışmaların vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları önerildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.