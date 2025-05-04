Konser, Lady Gaga’nın sekizinci stüdyo albümü olan ‘Mayhem’ için düzenlediği tanıtım turnesinin bir parçasıydı. Sahne performansı ve görsel şovlarıyla dikkat çeken etkinlik, sadece müzik dünyasında değil, şehir ekonomisi üzerinde de büyük etki yarattı.

Yerel Ekonomiye 100 Milyon Dolar Katkı

Rio yetkilileri, konserin yerel ekonomiye 100 milyon dolar kazandırmasının beklendiğini duyurdu. Oteller, restoranlar ve ulaşım sektöründe ciddi hareketlilik yaşanırken, etkinlik aynı zamanda Rio’nun turizm potansiyeline de dikkat çekti.

Güvenlik En Üst Seviyedeydi

Konser sırasında yaklaşık 5 bin polis görev yaparken, drone teknolojisi ve yüz tanıma kameraları da kalabalığın kontrolü için kullanıldı. Olası güvenlik risklerine karşı alınan bu önlemler, dev organizasyonun sorunsuz tamamlanmasını sağladı.