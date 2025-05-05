Dört kıtadan bilim insanlarının katıldığı bir araştırmada, 2014 ile 2024 yılları arasında okyanuslardaki 1885 farklı noktadan örnekler toplanırken, bulgular, mikroplastiklerin yalnızca yüzeyde değil, okyanusun tüm derinliklerine kadar indiğini gösterdi.

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’ndaki Mariana Çukuru’nda, yaklaşık 6700 metre derinlikte, her metreküpte 13 bin 500 mikroplastik parçacığı tespit etti. Bu, şimdiye kadar belgelenmiş en derin mikroplastik kirliliği olarak kayıtlara geçti.

Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojisi Ajansı’ndan araştırmacı Shiye Zhao, küçük boyutları nedeniyle mikroplastiklerin su sütununda uzun süre asılı kaldığını ve bu nedenle deniz canlıları için daha büyük risk oluşturduğunu kaydetti.

Çin’deki Zhejiang Tarım ve Ormancılık Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, mikroplastiklerin insan organlarında saptandığı ve rahim ağzı kanseri ile lezyonlar gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi. Araştırmacılar, farklı plastik türlerinin çeşitli insan dokularında bulunduğunu ve bu durumun sağlık açısından kaygı verici olduğunu bildirdi. Fakat net bir neden-sonuç ilişkisi kurulabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu aktarıldı.