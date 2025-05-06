Sezonun 4. haftasında ayak bileği bağlarından sakatlanarak yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş, dönüşüyle birlikte adeta yeniden doğdu. Son 5 lig maçında 3 gol ve 1 asist üreten deneyimli forvet, Göztepe’nin hücum hattına büyük katkı sağladı.

Kubilay, Gollerle Döndü

İlk golünü, Gürsel Aksel Stadı’nda 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında kaydeden Kubilay, ardından iç sahada 4-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında hem gol attı hem de asist yaptı. Bu maçta devre arasında sakatlanarak oyundan çıkmasına rağmen ciddi bir sorun yaşamadı.

Adana’da Erken Gol

Kubilay, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Adana Demirspor mücadelesine ilk 11'de başlayarak henüz 3. dakikada fileleri havalandırdı ve takımına erken üstünlük sağladı. Bu performansıyla, teknik direktör Stanimir Stoilov’un sakatlıklarla boğuşan kadrosuna büyük nefes aldırdı.

Kupada da Gol Var

Sezonun ikinci yarısında Ziraat Türkiye Kupası’nda da görev alan Kubilay Kanatsızkuş, çıktığı 3 maçta 1 gol atarak kupada da skora katkı sağladı. Özellikle hücum hattındaki istikrarı ve formu, Göztepe’nin sezon sonu hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynuyor.