Bellona Kayserispor, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak Onvo Antalyaspor karşılaşması için anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Anneler Günü’ne özel olarak 1038 kadın taraftara ücretsiz bilet sağlayacak.

Kadın Taraftarlara Özel Davet: “#ŞehrinKalbi”

Kayserispor’un resmi sosyal medya hesaplarından “#ŞehrinKalbi” etiketiyle yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Anneler Günü'ne özel Onvo Antalyaspor maçında 1038 kadın taraftarımıza biletler ücretsiz olacak. Kayserispor Passolig’i olan kadınlarımızı Şehrin Kalbi'ne davet ediyoruz.”

Bilet Dağıtım Detayları

Ücretsiz biletler, Kayserispor Passolig kartı olan kadın taraftarlara dağıtılacak.

Bilet temini için:

Hafta içi: Kayserispor Buluşma Noktası, saat 17.00’ye kadar

Maç günü: RHG Enertürk Enerji Stadyumu gişeleri hizmet verecek

Kayserispor’dan Taraftara Sosyal Mesaj

Kadın taraftarları tribüne çekmeyi hedefleyen bu anlamlı etkinlik, hem sosyal sorumluluk bilinci hem de tribün kültürüne katkı açısından öne çıkıyor. Kayserispor, bu özel organizasyonla Anneler Günü’nde kadın taraftarlara unutulmaz bir futbol akşamı yaşatmayı amaçlıyor.