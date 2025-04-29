Ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında, "çay ve tütün tespit" köpeği ile yapılan aramada toplam 228 kilogram kaçak tütün bulundu. Kaçak tütünün piyasa değerinin oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaçak tütün operasyonları sürüyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, özellikle yol güzergahlarında gerçekleştirdiği denetimlerle kaçak ürünlerin taşınmasına karşı mücadelesini sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını ve vergi kaybını tehdit eden kaçak tütün ticaretine karşı yapılan bu tür uygulamalar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor.