38 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, bu sezon 35 resmi maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Yasin Öztekin, 21 gol atıp 2 asist yaparak kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi. Lig maçlarında 33 karşılaşmada 19 gol atan Yasin, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Gol Krallığı Yarışında Zirveye Ortak Oldu

Yasin Öztekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta gol krallığı yarışında Ankara Demirspor'dan Güney Tutcuoğlu ve Sarıyer'den Kemal Rüzgar ile zirveyi paylaşarak, büyük bir başarıya imza attı.

Kariyerinin En Verimli Senesi

Tecrübeli futbolcu, kariyerinin en verimli senesini Bucaspor 1928’de geçiriyor. Süper Lig’de geçmişte Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor ve Sivasspor gibi takımlarda da forma giymiş olan Yasin, bu sezon Bucaspor 1928’de büyük bir çıkış yakaladı. Ancak, takım sezonu iddiasız kapattı.

Kariyerine Sarı-Lacivertli Ekiple Devam Edecek Mi?

Yasin Öztekin’in Bucaspor 1928’le sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Futbolseverler, Yasin Öztekin'in kariyerine sarı-lacivertli ekipte devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor. Yasin, Galatasaray’da oynadığı dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.