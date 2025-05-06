Geçen sezon ve bu sezon İzmir'in köklü kulübüne katkı sağlayan Folkart, kritik dönemde yeşil-kırmızılı ekibe yardım etti. Kulüp Başkanı İlker Ergüllü, Folkart’ın desteği için teşekkürlerini ileterek, "Folkart ailesi her zamanki gibi bu hassas dönemde yanımızda oldu" dedi.

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Karşıyaka, Play-Off finalinde Muşspor ile karşılaşacak. Muşspor, Play-Off ilk turunda Silifke Belediyespor'u 2-0 yenip, Belediye Kütahyaspor'u 4-0 mağlup ederek grup finaline yükseldi. Karşıyaka ise bu sezon 58 puanla ikinci sırada tamamlayıp 2'nci Lig için Play-Off oynamaya hak kazandı.

Karşıyaka, rakibine karşı evinde 2-1 galip gelirken, rövanşta 1-1 berabere kalmıştı. Play-Off finalinin ilk maçı 15 Mayıs’ta Muş’ta, rövanş ise 19 Mayıs’ta Karşıyaka’nın iç sahasında oynanacak.

Kaynak: DHA