Geçen sezon ve bu sezon İzmir'in köklü kulübüne katkı sağlayan Folkart, kritik dönemde yeşil-kırmızılı ekibe yardım etti. Kulüp Başkanı İlker Ergüllü, Folkart’ın desteği için teşekkürlerini ileterek, "Folkart ailesi her zamanki gibi bu hassas dönemde yanımızda oldu" dedi.

Karşıyaka, Play-Off finalinde Muşspor ile karşılaşacak. Muşspor, Play-Off ilk turunda Silifke Belediyespor'u 2-0 yenip, Belediye Kütahyaspor'u 4-0 mağlup ederek grup finaline yükseldi. Karşıyaka ise bu sezon 58 puanla ikinci sırada tamamlayıp 2'nci Lig için Play-Off oynamaya hak kazandı.