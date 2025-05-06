Manisa Basket, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko gibi güçlü rakiplerin ardından Türk Telekom'u deplasmanda 78-64 yenerek 4. galibiyetini alan Merkezefendi, sezonun ikinci yarısında büyük bir dönüşüm gösterdi. Son 12 maçta 9 galibiyet alarak, küme düşme tehlikesini atlattı ve Play-In hesapları yapmaya başladı.

Antrenör Zafer Aktaş, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "İkinci yarıda 13 maç oynadık, 9'unu kazandık. Bu inanılmaz bir şey. Bu başarı, oyuncularımızın emeği ve aile içindeki dayanışma ile geldi. Hep birlikte gurur duyuyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonu 11 galibiyetle tamamladı ve tarihi bir başarıya imza atarak adını Basketbol Süper Ligi'nde duyurdu.