Okan Buruk yönetiminde 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 77 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galatasaray, kalan 4 haftada 4 puan alması durumunda, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Kadro İstikrarı Başarıyı Getirdi

Galatasaray, bu sezon 34 farklı futbolcu ile Süper Lig maçlarına çıktı. Ancak takımın başarısında belirleyici olan isimler, hem ilk 11'de düzenli olarak yer alan hem de bin 500 dakikadan fazla süre alarak takımlarının başarısına büyük katkı sağlayan oyuncular oldu. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Roland Sallai gibi isimler, Galatasaray’ı zirveye taşıyan futbolcular arasında yer alıyor.

Okan Buruk’un İlk 11 İstikrarı

Okan Buruk, sezon boyunca takımda büyük değişiklikler yapmadı ve maçlarda çok fazla sürprize yer vermedi. Muslera, kalede savunmada Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'i değiştirmeyen Buruk, orta sahada Torreira-Sara ikilisini tercih etti. Kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ı, forvette ise Osimhen’i tercih eden Buruk, transfer döneminde yapılan değişikliklerle istikrarı sağladı.

Ara Transferlerden Büyük Katkı

Galatasaray, ara transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski ile büyük katkı sağladı. Eren Elmalı, transferinden sonra oynanan tüm lig maçlarında ilk 11'de yer aldı ve 750 dakika süre aldı. Mario Lemina da ara transfer sonrası oynanan 10 maçta 7 kez ilk 11'de yer aldı ve 630 dakika sahada kaldı. Polonyalı sağ bek Frankowski ise transferinden sonra 8 maçta ilk 11'de yer alarak 621 dakika süre aldı.

En İstikrarlı Oyuncu: Fernando Muslera

Bu sezon Galatasaray’ın en istikrarlı futbolcusu, Fernando Muslera oldu. 2011'de takıma katılan tecrübeli kaleci, bu yıl da kaleyi kimseye bırakmadı. 31 maçta ilk 11'de başlayan Muslera, 2 bin 790 dakika sahada kaldı ve takımın liderliğini sürdürmesinde önemli bir rol oynadı.

Galatasaraylı futbolcuların performansı

Futbolcu Maç sayısı İlk 11 Süre (Dk.) Fernando Muslera 31 31 2790 Abdülkerim Bardakcı 30 30 2597 Lucas Torreira 30 27 2588 Barış Alper Yılmaz 30 27 2453 Davinson Sanchez 27 27 2361 Gabriel Sara 29 26 2226 Victor Osimhen 27 25 2116 Yunus Akgün 28 23 1935 Dries Mertens 31 21 1729 Roland Sallai 24 16 1553 Kaan Ayhan 26 17 1525 Ismail Jakobs 14 11 914 Eren Elmalı 10 9 750 Mario Lemina 10 7 630 Berkan Kutlu 22 4 625 Przemyslaw Frankowski 8 8 621 Elias Jelert 19 5 541 Mauro Icardi 7 7 528 Alvaro Morata 9 5 521 Kerem Demirbay 19 5 465 Michy Batshuayi 18 1 391 Ahmed Kutucu 11 3 324 Victor Nelsson 11 2 285 Metehan Baltacı 8 4 247 Kerem Aktürkoğlu 3 2 174 Leo Dubois 2 2 160 Hakim Ziyech 5 1 147 Carlos Cuesta 3 2 145 Günay Güvenç 1 1 90 Derrick Köhn 1 1 87 Yusuf Demir 6 0 37 Efe akman 3 0 17 Berat Luş 1 0 2 Eyüp Aydın 1 0 1