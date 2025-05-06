Okan Buruk yönetiminde 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 77 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galatasaray, kalan 4 haftada 4 puan alması durumunda, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Kadro İstikrarı Başarıyı Getirdi
Galatasaray, bu sezon 34 farklı futbolcu ile Süper Lig maçlarına çıktı. Ancak takımın başarısında belirleyici olan isimler, hem ilk 11'de düzenli olarak yer alan hem de bin 500 dakikadan fazla süre alarak takımlarının başarısına büyük katkı sağlayan oyuncular oldu. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Roland Sallai gibi isimler, Galatasaray’ı zirveye taşıyan futbolcular arasında yer alıyor.
Okan Buruk’un İlk 11 İstikrarı
Okan Buruk, sezon boyunca takımda büyük değişiklikler yapmadı ve maçlarda çok fazla sürprize yer vermedi. Muslera, kalede savunmada Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'i değiştirmeyen Buruk, orta sahada Torreira-Sara ikilisini tercih etti. Kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ı, forvette ise Osimhen’i tercih eden Buruk, transfer döneminde yapılan değişikliklerle istikrarı sağladı.
Ara Transferlerden Büyük Katkı
Galatasaray, ara transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski ile büyük katkı sağladı. Eren Elmalı, transferinden sonra oynanan tüm lig maçlarında ilk 11'de yer aldı ve 750 dakika süre aldı. Mario Lemina da ara transfer sonrası oynanan 10 maçta 7 kez ilk 11'de yer aldı ve 630 dakika sahada kaldı. Polonyalı sağ bek Frankowski ise transferinden sonra 8 maçta ilk 11'de yer alarak 621 dakika süre aldı.
En İstikrarlı Oyuncu: Fernando Muslera
Bu sezon Galatasaray’ın en istikrarlı futbolcusu, Fernando Muslera oldu. 2011'de takıma katılan tecrübeli kaleci, bu yıl da kaleyi kimseye bırakmadı. 31 maçta ilk 11'de başlayan Muslera, 2 bin 790 dakika sahada kaldı ve takımın liderliğini sürdürmesinde önemli bir rol oynadı.
Galatasaraylı futbolcuların performansı
|Futbolcu
|Maç sayısı
|İlk 11
|Süre (Dk.)
|Fernando Muslera
|31
|31
|2790
|Abdülkerim Bardakcı
|30
|30
|2597
|Lucas Torreira
|30
|27
|2588
|Barış Alper Yılmaz
|30
|27
|2453
|Davinson Sanchez
|27
|27
|2361
|Gabriel Sara
|29
|26
|2226
|Victor Osimhen
|27
|25
|2116
|Yunus Akgün
|28
|23
|1935
|Dries Mertens
|31
|21
|1729
|Roland Sallai
|24
|16
|1553
|Kaan Ayhan
|26
|17
|1525
|Ismail Jakobs
|14
|11
|914
|Eren Elmalı
|10
|9
|750
|Mario Lemina
|10
|7
|630
|Berkan Kutlu
|22
|4
|625
|Przemyslaw Frankowski
|8
|8
|621
|Elias Jelert
|19
|5
|541
|Mauro Icardi
|7
|7
|528
|Alvaro Morata
|9
|5
|521
|Kerem Demirbay
|19
|5
|465
|Michy Batshuayi
|18
|1
|391
|Ahmed Kutucu
|11
|3
|324
|Victor Nelsson
|11
|2
|285
|Metehan Baltacı
|8
|4
|247
|Kerem Aktürkoğlu
|3
|2
|174
|Leo Dubois
|2
|2
|160
|Hakim Ziyech
|5
|1
|147
|Carlos Cuesta
|3
|2
|145
|Günay Güvenç
|1
|1
|90
|Derrick Köhn
|1
|1
|87
|Yusuf Demir
|6
|0
|37
|Efe akman
|3
|0
|17
|Berat Luş
|1
|0
|2
|Eyüp Aydın
|1
|0
|1