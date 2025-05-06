Sürecin zorluklarına rağmen, stadının çürük raporuyla yıkılıp, portatif tribünlerle az sayıda taraftar desteğiyle mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, son iki sezondur üst üste şampiyon olarak, hak ettiği başarıyı elde etti.

Başkan Menaf Kıyanç ve yönetimi, ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş’i makamlarında şampiyonluk kupasıyla birlikte ziyaret etti. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve beraberindeki heyet de kulübü ziyaret ederek, başarıyı kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğlaspor’u tebrik ederek, "Bu büyük başarı sizlerin azmi ve dirayetiyle geldi. Takımımıza inandık, Muğla da size inandı. Hep birlikte başardık ve sizlerle gurur duyuyorum," dedi.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise, şampiyonluktaki katkılarından dolayı Başkan Aras’a teşekkürlerini ileterek, maddi ve manevi desteklerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.