FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Gaziantep merkezli olarak 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve 208 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Gaziantep ile birlikte Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki güncel örgüt yapısının deşifre edildiğini duyuran paylaşımda; FETÖ'nün eleman temin etme yöntemlerinin tespit edildiği ve yurt dışı eğitim kamplarına götürülen örgüt üyelerinin de yakalandıkları açıklandı.

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünün ve üyelerinin finanse edildiğini belirtti.