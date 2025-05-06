Kaza, Atatürk Mahallesi Kelkit-Erzincan kara yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Enes Ç. (28) idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile Muhammet Ali K. (22) yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri kaldırıma fırlayarak yayalar Kübra Y. ve Fatih M.’ye çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M. ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.