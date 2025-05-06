Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde yapılacak içme suyu hattı deplase çalışması nedeniyle 7 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00 ile 23.59 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Etkilenen mahalleler ise Fatih Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Tevfik İler Mahallesi olarak açıklandı. Pursaklı vatandaşların su kesintisine karşı önlemlerinin alınması istenildi. Ayrıca ABB yaptığı paylaşımda yaşanacak su kesintisinden dolayı özür dileyerek, "anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı