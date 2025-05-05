HİKMET DÖNMEZ

Şair, yazar ve sanatçıların katıldığı etkinlikte, çok sayıda şair şiirlerini seslendirirken, Grup Akasya’da birbirinden güzel ezgileriyle etkinliğe katkı sundu.

Programdan önce bir konuşma yapan, Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi şair Murat Kayış: derginin kurulduğu günden bugüne kadar gelinen aşamaları ve edebiyat severlerin desteklerini dillendirdi.

Kayış, basılı dergi çıkarmanın gerek kâğıt gerekse diğer materyallerin pahalılığından ve çok zaman aldığından kaynaklı nedenlerle zor olduğunu dile getirirken, zorluklara boyun eğmeden dayanışma içinde olan dostlarıyla bu yolda edebiyata katkı sunmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

Önceki sayıların yanında, son sayı olan 26. Sayının da yer aldığı standa konukların yoğun ilgisi vardı. Şiir, dinleti ve toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.