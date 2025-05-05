Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığının yaşanması üzerine Şakir Aslan ve Aslan Aslan öldürülmesi ardından firari şüpheli M.A yakalanarak cezaevine gönderildi.

İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı çözülemeyince husumete dönüştü. Bölgenin kanaat önderleri, husumeti sonlandırmak için araya girdi ancak çözüm olmadı. Akraba ailelerden birinin bireyleri, diğer aileye anlaşmazlığın yaşandığı bahçede uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yaklaşık 1 saat süren saldırıda Hacı Şakir Aslan ile Aslan Aslan, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

)