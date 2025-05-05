Samsun'un Atakum ilçesinde 2 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

"7 şüpheli adliyeye sevk edildi"

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde ‘İnsan ticareti’, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlarının işlendiği tespit edilen 2 masaj salonuna yönelik 2 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon düzenlenirken sabah saatlerinde yapılan operasyonda masaj salonu işletmecisi ile 6 çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi