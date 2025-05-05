Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 2 şüpheli tedavi altına alındıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, tedavilerinin ardından taburcu edilen Ö.Y. ve F.T. gözaltına alınırken devam eden çalışmalarda ise 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan operasyonun ardından, 3 tabanca da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, Ö.Y. ve F.T., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.