Bandırma Sahilinde Ceset Bulundu, Polis Soruşturma Başlattı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, dün akşam saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, kayalıklar arasında hareketsiz halde bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sahilde bulunan tanınmaz haldeki cesedi inceledi. Cesedin uzun süre denizde kaldığı tahmin edilirken, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kimlik Tespiti ve Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Cesedin cinsiyeti, kimliği ya da herhangi bir diğer belirgin özelliği tanımlanamadığı için uzman ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, kişinin denizde uzun süre kalmış olduğu tahmin ediliyor. Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Olayın etrafındaki çevreyi araştıran güvenlik güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek cesedin denize düşüp düşmediği veya suya girmeden önce başka bir olay sonucu ölüp ölümediğini anlamaya çalışıyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayalıklar bölgesinde yaptıkları araştırmaları genişleterek olayın detaylarını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Ekipler, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini öğrenebilmek için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçları bekliyor. Soruşturma sürerken, cesedin Bandırma ve çevresindeki kaybolan kişilerle bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor.

Zeki Karadeniz/Bandırma(Balıkesir)