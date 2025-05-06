Siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer alan Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Joao Mario, sezon boyunca ortaya koydukları istatistiklerle hem taraftarların hem de futbol kamuoyunun beğenisini kazandı. Beşiktaş formasıyla bu sezon toplam 31 gole imza atan Portekizli üçlü, aynı zamanda 18 asistlik katkı vererek takımın skor yükünü sırtladı.

Rafa Silva: Beşiktaş'ın En Büyük Kozu

Sezon başında transfer edilen Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla kariyerinin en dikkat çeken sezonlarından birini yaşıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 45 maça çıkarak 16 gol ve 12 asistle takımın en etkili ismi olmayı başardı. Taraftarların sevgilisi haline gelen 31 yaşındaki futbolcu, özellikle kritik maçlarda gösterdiği performansla alkış topladı.

Süper Lig’de Samsunspor, Trabzonspor ve Galatasaray ağlarını sarsan Silva, hem ligde hem de Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray'a attığı gollerle derbilerin kaderini belirleyen isimlerden biri oldu. Bu etkili performans, Beşiktaş’ın sezonun zorlu anlarında ayakta kalmasında belirleyici rol oynadı.

Gedson Fernandes: Kariyerinin Zirvesinde

Beşiktaş orta sahasının dinamosu Gedson Fernandes, bu sezon kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Siyah-beyazlı formayla 46 resmi maçta 11 gol, 2 asist kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, daha önce hiçbir sezonda bu sayıda gol atmamıştı. Ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı da fileleri havalandıran Gedson, büyük maçlarda sorumluluk alarak Beşiktaş’ın en güvenilir silahlarından biri oldu.

Gedson Fernandes, Beşiktaş kariyerinde toplamda 127 maçta 17 gol, 15 asist üretirken, özellikle bu sezonki derbi golleriyle taraftarın gönlünde ayrı bir yer edindi.

Joao Mario: Solskjaer'le Yükselen Performans

Sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyen Joao Mario, teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer’in geçmesiyle birlikte form grafiğini yukarı taşıdı. Norveçli teknik adamın göreve gelmesinden sonra adeta yeniden doğan Mario, 35 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistle takımına katkı verdi. Bu gollerin tamamını Solskjaer yönetiminde kaydeden Mario, artık Beşiktaş’ın orta sahada vazgeçilmezlerinden biri konumuna geldi.

Portekiz Mirası Beşiktaş'ta Yaşatılıyor

Beşiktaş’ta Portekizli futbolcu etkisi yalnızca bu sezonla sınırlı değil. Ricardo Quaresma'nın 2010 yılında siyah-beyazlılara katılmasıyla başlayan Portekizli oyuncu geleneği, Simao Sabrosa, Hugo Almeida, Manuel Fernandes ve Pepe gibi yıldızlarla devam etti. Quaresma, Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası zaferi yaşarken, 227 maçta 38 gol, 76 asistle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Real Madrid’den Beşiktaş’a gelen ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu unvanıyla dikkat çeken Pepe de 1.5 sezonda 7 gol, 3 asistle savunmadan gol katkısı yaparak fark yaratmıştı. Beşiktaş’ta bu mirası sürdüren Rafa, Gedson ve Mario ise hem istatistikleriyle hem de mücadeleleriyle bu geleneğin hakkını veriyor.