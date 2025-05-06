İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve güvenliği sağlanmak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler devam ediyor. Kent genelinde 5 Mayıs 2025, akşam saat 20.00 dan itibaren başlatılan iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulamasında çok sayıda kaçak ve şüpheli yakalandı.

HUZUR İSTANBUL UYGULAMASI İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Huzur İstanbul" uygulamasının ilk aşaması 215 noktada görev alan 1528 personelin katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında yapıldı. Sabit yol kontrolü olarak icra edilen ilk aşamada bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait iki de bot görev aldı. Gerçekleştirilen trafik uygulamaları kapsamında 41 bin 902 araç ve 2 bin 808 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 339 araç ve motosikletle 9 sürücü hakkında işlem yapılırken 4 araç trafikten men edildi ve 708 bin 640 lira ceza kesildi.

Uygulamanın ikinci aşamasında görev alan 1408 personel, umuma açık yerlerde denetimde bulundu. Saat 22.00 da başlayan denetim faaliyetleri gece 23.59'a kadar devam etti. Uygulama sırasında 247 umuma açık işletme denetlenirken 1 işyeri hakkında işlem yapıldı.

Huzur İstanbul uygulaması kapsamında 329 bin 409 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan ve/veya üzerinde suç aleti bulunan 1005 kişi yakalandı. Denetimler sırasında 25 ruhsatsız tabanca, 12 kurusıkı tabanca ve 62 fişek ile 1688 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muhabir: Mustafa Mert Karaca,Emrah Gökmen