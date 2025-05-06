Son dönemlerde rap müziğin dikkat çeken isimlerinden biri olan Süleyman Burak Bodur (Lvbel C5), dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Bunun üzerine, TV100 haberine göre, ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur (Lvbel C5) bugün tutuklandı.

Lvbel C5 Kimdir?

Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Lvbel C5, son yıllarda müzik dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da doğmuş olan genç rap sanatçısı, hem söz yazarlığı hem de özgün tarzı ile dikkat çekmektedir.

Lvbel C5, müzik kariyerine 2019 yılında adım atmıştır. İlk çıkışı "Drop" adlı şarkısıyla gerçekleştiren sanatçı, kısa süre içerisinde Türkiye rap sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Ancak asıl çıkışını, 2021 yılında Batuflex ile birlikte çıkardığı "Ralli" şarkısı ile yapmıştır. Bu şarkı, Türkiye listelerinde zirveye oturmuş ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. 2022 yılında "C5MODE" adını verdiği ilk albümünü yayınlayan Lvbel C5, albümle büyük bir ilgi gördü. 2023 yılında "BABA" adlı ikinci albümünü çıkardı ve bu albüm de listelerde önemli başarılar elde etti. Ayrıca 2024 yılında çıkardığı "Doğuştan Beri Haklıyım" adlı parçası, Spotify Türkiye Top 50 listesinde 1 numara oldu.