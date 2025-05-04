Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, memleketi Bursa’da Bursaspor’a destek amacıyla özel bir konser verdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte Mahmut Orhan, sahneye Bursaspor’un yeni sezon formasıyla çıkarak yeşil-beyazlı taraftarlardan büyük alkış aldı.

Binlerce müzikseverin katıldığı konserin tüm geliri Bursaspor Kulübü’ne bağışlanırken, etkinlik aynı zamanda kulübün yeni sezon formalarının tanıtımı için de özel bir platform oldu. Gecede ayrıca Bursaspor’un yeni maskotu 'Majid' de ilk kez taraftarla buluştu.

Müzikseverler ve Bursaspor taraftarları tarafından büyük ilgi gören konser, hem coşkulu anlara sahne oldu hem de kulübe moral verdi.

Mahmut Orhan Kimdir? Uluslararası Başarıya Ulaşan Bursalı DJ ve Prodüktör

Mahmut Orhan, 11 Ocak 1993 tarihinde Bursa’da doğan ve dünya çapında tanınan Türk DJ ve müzik prodüktörüdür. Müzik yolculuğuna henüz 16 yaşındayken başlayan Orhan, kariyerine ses sistemi ekipmanları taşıyarak adım attı. Zamanla DJ’lik ve prodüksiyon alanında kendini geliştirerek elektronik müzik dünyasında büyük bir çıkış yaptı.

Deep house, indie dance ve nu disco türlerinde eserler üreten Mahmut Orhan, 2016 yılında Sena Şener ile birlikte çıkardığı “Feel” adlı parça ile uluslararası alanda büyük başarı yakaladı. Bu şarkı, Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede müzik listelerinde üst sıralara tırmandı ve Orhan’a global bir ün kazandırdı.

Başarılı DJ, “Feel”in ardından “Save Me”, “6 Days”, “Fly Above” gibi hit parçalarla da dikkatleri üzerine çekti. Mahmut Orhan, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ultra Music gibi uluslararası plak şirketleriyle yaptığı iş birlikleri sayesinde global müzik sahnesinde kalıcı bir yer edindi.

Memleketi Bursa’ya olan bağlılığını da her fırsatta dile getiren Orhan, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Son olarak Bursaspor’a destek amacıyla verdiği konserle hem hayranlarından hem de spor camiasından tam not aldı.

Bugün Mahmut Orhan, elektronik müzik dünyasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden, sahne enerjisi ve üretkenliğiyle öne çıkan bir sanatçı olarak kariyerine hız kesmeden devam ediyor.