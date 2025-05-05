Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir', bu akşam heyecan dolu bir bölümle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni tanıtımda, Cihan'ın “Ben varım” diyerek Alya’yı sakinleştirmeye çalıştığı anlar ve ikilinin gözyaşları içinde birbirine sarılması, büyük bir merak uyandırdı.

Alya'nın Suçluluk Duygusu ve Cihan'ın Koruma Sözleri

Yeni bölümde, Alya, Boran’ın ölümünden kendisini sorumlu tutarken, aynı zamanda oğlunu koruma konusunda büyük bir panik içinde. Cihan ise ona “Ben varım” diyerek destek olmaya çalışıyor. Cihan’ın, "O çocuk bana baba dedi, onu korumak zorundayım" sözleri ve ikilinin birbirine sarılması, izleyicileri derinden etkiliyor.

Güçlü Kadro ve Yeni Bölüm Detayları

AyNa Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi önemli isimler yer alıyor. Dizi, bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.