Survivor 2025 All Star sezonu, gündemden düşmeyen olaylarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son yaşanan olay, yarışma tarihinin en çarpıcı anlarından biri olmaya aday niteliğinde oldu.

İddialara göre Mavi Takım yarışmacılarından Batuhan ve Almeda, yarışma kurallarını çiğneyerek adadan gizlice ayrıldı ve yarışma alanı dışında yer alan bir villaya izinsiz şekilde giriş yaptı. Burada bulunan bir çantayı alarak adaya geri döndükleri öne sürülen ikili, büyük bir krizin fitilini ateşledi.

Olayın yankıları adada ve izleyici arasında sürerken, Acun Ilıcalı’nın konuyu acil durum konseyine taşıdığı bilgisi geldi. Gelişmelerin ardından yarışmadaki dengelerin nasıl değişeceği merakla bekleniyor.

"EKİBİMİZ PUSUDAYDI"

Survivor 2025 All Star’da olayların ardı arkası kesilmiyor. Mavi Takım’dan Batuhan ve Almeda hakkında ortaya atılan hırsızlık iddialarına ilişkin Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama gecikmedi.

Ilıcalı yaptığı açıklamada, “Mavi takımdan kural ihlali yapılacağına dair bir bilgi aldık. Bunun üzerine ekibimiz hazırlık yaptı ve pusuya yattı. Batuhan ve Almeda…” sözleriyle yaşananları doğruladı.

Survivor kurallarına göre, yarışmacıların dış dünya ile temas kurması, belirlenen alanların dışına çıkması ya da dışarıdan herhangi bir eşya alması kesinlikle yasak. Ancak bu kez durum farklıydı. Ortaya atılan iddialar, olayın "kural ihlali" sınırlarını aşıp açıkça bir "hırsızlık vakası" olarak değerlendirildiğini gösterdi.

"Çantayı Saklamaya Çalıştık"

Survivor 2025 All Star'da Batuhan ve Almeda hakkında gündeme gelen hırsızlık iddiaları konseyde netlik kazandı. Mavi Takım yarışmacısı Almeda, konseyde yaptığı samimi açıklamayla suçlarını itiraf etti.

Almeda açıklamasında, “Yolda ekip arkadaşlarıyla karşılaştık. Çantayı bize ver dediklerinde verecektim ama o an korkuya kapıldım. Panik, endişe ve yakalanma baskısıyla hareket ettim. Koşarak uzaklaştık ve çantayı saklamaya çalıştık. Yaşanmasını asla istemediğim şeyler oldu. Sinirime yenik düştüm,” sözleriyle anlattı.

Batuhan'dan Sert Tepki: "Bize Tuzak Kuruldu"

Batuhan ise konseyde daha sert bir tutum sergiledi. Yarışmacı, olayın arkasında bir tuzak olduğunu ima ederek, "Şikayet edildiğimiz söyleniyor. Çok kısa sürede tuzağa düşmüşüz. Bu kadar planlı bir tuzak olamaz," diyerek yapım ekibine tepkisini dile getirdi.

Bu sözlerin ardından Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu ve Batuhan’a yanıt olarak, “Almeda zaten itiraf etti,” dedi.