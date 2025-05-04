Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Sırrı Süreyya Önder'i anma etkinliğinde saldırıya uğramıştı.

"Daha güçlü daha kararlı şekilde devam edeceğiz"

Saldırı ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Genel Başkan Özel'in ifadeleri şöyle: “Korkma. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Sevgiyle yürüyen, her fırtınalardan geçer sağ salim. Biz, kendimizi millete emanet edenleriz. Güzel ülkemiz için hapiste de dışarıda da olsak bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz. Bu milletin birliğini, dirliğini, huzurunu bozmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz, bu milletin iradesini yok sayanlara da teslim olmayacağız. Arayanlara, soranlara, üzülenlere, kınayanlara teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul’da yarından itibaren de tüm Türkiye’de programımıza daha güçlü daha kararlı şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.