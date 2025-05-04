Ankara Kızılay Yüksel Caddesi’nde 4 Mayıs Pazar günü anlamlı bir eyleme sahne oldu. Hayvanseverler, sokak hayvanlarının haklarını savunmak ve yaklaşan yasal düzenlemelere dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Polis ekipleri tarafından Yüksel Caddesi’nde geniş güvenlik önlemleri alınırken, sokak hayvanları savunucuları Yüksel Caddesi’nden Sakar Caddesi’ne yürümek istedi ancak polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine hayvan savunucuları Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasında, 7 Mayıs’ta Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görüşülecek olan sokak hayvanlarına ilişkin kritik karar öncesinde düzenlendi. Katılımcılar, sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunan dövizler taşıyarak yasanın iptal edilmesini istedi. Ayrıca sokak hayvanları savunucuları belediyelerde hayvanların yaşam koşullarının iyi olmadığına değindi. Özellikle Başkentte geçtiğimiz aylarda yaşanan Mamak Barınağı’nda olaylara değinilerek, sloganlar atıldı.

Etkinlik olaysız sona ererken, hayvan hakları savunucuları kamuoyunu duyarlı olmaya ve karar mercilerini daha kapsayıcı çözümler üretmeye çağırdı.