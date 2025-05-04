İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 3 Mayıs'ta Alparslan Türkeş’in mezarı başında yaşanan olaylara sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Alparslan Türkeş’in mezarı fuzuli işgale uğrayacak bir yer değildir” diyerek, herkesin Türkeş’in hatırasına saygılı olması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve parti yöneticileriyle birlikte İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, 3 Mayıs'ta Alparslan Türkeş’in kabri başında yaşanan olayları kınadı.

Dervişoğlu, Türkeş Taş’ın mezarlık ziyareti sırasında yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Alparslan Türkeş’in mezarına erişim kısıtlanamaz"

Müsavat Dervişoğlu, Alparslan Türkeş’in mezarına yönelik engellemelerin kabul edilemez olduğunu vurgularken, kabristanlık alanının bir anıt mezar statüsüne kavuşturulması gerektiğini söyledi. Ayrıca Dervişoğlu, devletin bu alanda düzenleme yaparak güvenliği sağlaması çağrısında bulundu.

"Gençler ayrıştırılmak isteniyor"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yaşananların bir ayrıştırma planı olduğunu belirterek, gençlerin provoke edilmesine dikkat çekti. Dervişoğlu, yetkilileri göreve çağırdı.