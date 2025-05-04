Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı oldu.

Ligin 26. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi’ni evinde 4-2 mağlup eden ABB FOMGET, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abideen Suliat, 37. dakikada Oriana Altuve, 40. dakikada Abi Kim ve 56. dakikada Milica Mijatovic kaydetti. Sarı-kırmızılıların golleri ise 43. dakikada Ina Kristoffersen ve 52. dakikada Oluwatosin Blessing Demehin’den geldi.

Şampiyonluk yarışında ABB FOMGET'in en yakın rakibi olan Fenerbahçe Petrol Ofisi ise deplasmanda karşılaştığı ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı. Son haftaya puan puana giren iki takım arasındaki mücadelede Fenerbahçe, beraberliğin ardından 68 puanda kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçla birlikte ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu lider bitirerek şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.