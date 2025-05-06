Almanya’da, Friedrich Merz, Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından Olaf Scholz'dan görevi devraldı.

Başbakan Friedrich Merz ve bakanların Federal Meclis’te yemin etmesinin ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta devir teslim töreni yapıldı. Merz, törendeki konuşmasında, Scholz'a son 3,5 yıldır yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Sorumluluğunun farkında olduğunu vurgulayan Merz, "Ülkemizin sorunlarını kendi çabalarımızla bu Meclis'in içinde çözebileceğimize çok inanıyorum. Ben de kendime güveniyorum” dedi.

Olaf Scholz da Merz'e yeni görevinde başarılar diledi. Scholz, Merz'in bugünden itibaren Almanya için özel bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Friedrich Merz Kimdir?

Alman siyasetçi ve hukukçu Friedrich Merz, 11 Kasım 1955'te Almanya'nın Brilon şehrinde dünyaya gelmiştir. Genç yaşlardan itibaren siyasete olan ilgisini keşfeden Merz, üniversite yıllarında Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'ne (CDU) katılarak siyasi kariyerine adım atmıştır. 1989'da Avrupa Parlamentosu'na seçilerek uluslararası arenada ilk tecrübesini kazanan Merz, 1994'te Almanya Federal Meclisi'ne girerek iç siyasette etkin rol oynamaya başlamıştır.

Siyasi kariyerinin önemli bir dönüm noktası, 2000-2002 yılları arasında CDU/CSU meclis grup başkanlığı yapması ve burada ilk kez muhalefet lideri olarak görev alması olmuştur. 2009'da siyasetten çekildikten sonra lobicilik ve hukuk alanlarında kariyerine devam etmiştir. Ancak 2018 yılında siyasete geri dönerek CDU'nun liderliği için yarışmıştır. İlk iki girişiminde başarı elde edemeyen Merz, 2021 yılında CDU'nun başkanlığına seçilmiş ve 2024'te partisinin federal seçimlerde Almanya Şansölyesi adayı olarak gösterilmiştir.

Merz'in Avrupa Birliği'nde Almanya'nın daha güçlü bir liderlik üstlenmesi gerektiği yönündeki görüşleri, özellikle Ukrayna'ya destek verilmesi ve NATO'nun genişlemesi konusundaki tutumu, onun uluslararası politikada dikkat çeken başlıca söylemleri arasındadır. Özel hayatında havacılığa olan tutkusu ile bilinen Merz, iki özel uçağa sahip olup, evli ve üç çocuk babasıdır.