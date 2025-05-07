Kulüp açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın devam ettirecek. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Alaaddin Okumuş, Efkan Bekiroğlu, Alex Pritchard ve Rey Manaj ile hastalığı dolayısıyla idmanda yer almayan Fode Koita, kadroya dahil edilmedi. Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Sipay Bodrum FK Maçı Hazırlıkları - 06 Mayıs



Trendyol Süper Lig 2024-25 Sezonu’nun 35. hafta maçında sahamızda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor’umuz, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.



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