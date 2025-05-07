Karşıyaka, Folkart'tan destek aldı
Karşıyaka, Folkart'tan destek aldı
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Kulüp açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın devam ettirecek. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Alaaddin Okumuş, Efkan Bekiroğlu, Alex Pritchard ve Rey Manaj ile hastalığı dolayısıyla idmanda yer almayan Fode Koita, kadroya dahil edilmedi. Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Muhabir: Haber Merkezi