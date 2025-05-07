Büyü dünyasının kapıları bu kez Ankara’da aralanıyor! Harry Potter™ Film Konserleri Serisi, efsanevi serinin ilk filmi *Harry Potter ve Felsefe Taşı™*nı dev ekranda, 100 kişilik canlı senfoni orkestrasıyla yeniden yaşatmaya hazırlanıyor. Sinema ve müziğin büyüleyici buluşmasıyla John Williams’ın hafızalara kazınan besteleri canlı olarak sahnede yankılanacak.

Bu eşsiz deneyimin Ankara durağında, orkestrayı ünlü şef Ernst Van Tiel yönetecek ve etkinlik, ATO – Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek. 11 yaşında büyücü olduğunu öğrenen Harry’nin Hogwarts’a uzanan büyülü yolculuğu, başkentte gerçek bir görsel-işitsel şölene dönüşecek.

Büyüye ve müziğe aynı anda kapılmak isteyen Ankaralı Potterhead’ler için kaçırılmayacak bir fırsat! Hogwarts’a biletiniz hazır – yerinizi şimdiden ayırtın!