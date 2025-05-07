Oyun dünyasının en ikonik serilerinden Grand Theft Auto, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkıyor. Rockstar Games’in geliştiriciliğini üstlendiği ve Take-Two Interactive’in yayınlayacağı GTA 6, yıllardır süren söylentilerin ve sızıntıların ardından artık somut bilgilerle gündemde.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan erteleme kararı, oyunun bu yıl içerisinde çıkmasını bekleyen hayranları için adeta bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak Rockstar Games, bu moral bozukluğunu kısa sürede telafi etmeyi başardı: GTA 6’nın ikinci resmi fragmanı yayınlandı.

GTA 6’nın Çıkış Tarihi: 26 Mayıs 2026

Yeni fragmanla birlikte oyunun kesin çıkış tarihi de duyuruldu. GTA 6, 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. İlk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında çıkması beklenen oyun, PC sürümü içinse daha sonraki bir tarihe işaret ediliyor.

Erteleme haberinin ardından Take-Two’nun borsada yaşadığı değer kaybı, şirketin hızla yeni fragmanla oyuncuların ilgisini yeniden toplama çabası olarak yorumlandı. Nitekim fragman, beklentileri fazlasıyla karşılamış görünüyor.

Vice City Geri Dönüyor: Daha Kalabalık, Daha Dinamik Bir Dünya

Yeni fragman, GTA 6’nın Vice City’de geçeceğini bir kez daha netleştirdi. Ancak bu Vice City, geçmiş oyunlardan çok daha farklı. Detaylı grafikler, yoğun nüfus, interaktif çevre tasarımları ve gerçekçi şehir dinamikleriyle GTA evreni bugüne kadarki en büyük evrimini yaşıyor.

Görüntülerde, plajlar, gece kulüpleri, otoyollar ve suç dolu arka sokaklar, adeta bir Amerikan suç dizisinin fragmanını izliyormuş hissi veriyor. Rockstar Games, oyunculara önceki GTA oyunlarına kıyasla çok daha derin bir dünya deneyimi sunmayı hedefliyor.

GTA 6’da Çift Ana Karakter ve Kadın Protagonist Dönemi

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise hikâye modunda iki ana karakterin bulunması. Oyuncular, birbirine âşık ve birlikte suç işleyen bir çifti dönüşümlü olarak yönetecek. Bu çiftin bir üyesinin kadın olması, seride ilk kez oynanabilir kadın baş karakterin yer alacağı anlamına geliyor.

Bu tercih, GTA serisinin yıllardır süregelen erkek egemen yapısını da kırarak çeşitliliğe kapı aralıyor. Hikâyede drama, aksiyon ve suç unsurlarının iç içe geçeceği tahmin ediliyor.

Online Mod Sonradan Gelecek

Rockstar Games, oyunun ilk etapta yalnızca hikâye modu ile çıkacağını duyurdu. Ancak GTA 6 Online’ın da sonrasında güncelleme olarak ekleneceği açıklandı. Önceki oyunun online modunun yıllarca canlı tutulduğu düşünülürse, bu yeni sürümün de benzer şekilde uzun soluklu olması bekleniyor.

Bekleyiş Uzadı Ama Heyecan Artıyor

Her ne kadar 2026’ya ertelenmiş olsa da GTA 6’nın fragmanı, beklentileri yeniden zirveye taşıdı. Vice City’ye dönüş, çift karakterli anlatım ve günümüz teknolojisine uyarlanmış devasa bir açık dünya, GTA 6’yı sadece bir oyun değil, aynı zamanda kültürel bir olay haline getirmeye aday kılıyor.