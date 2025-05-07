Atina'daki OAKA Salonu'nda oynanan mücadelede, ev sahibi takım ilk periyotta 18-10’luk üstünlük sağladı. Panathinaikos, ikinci çeyrekte de hakimiyetini sürdürerek devreyi 41-30 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, farkı bir miktar azaltmayı başarsa da, son çeyreğe 7 sayı geride (53-46) girdi. Son periyotta ev sahibi ekip, etkili oyununu sürdürdü ve karşılaşmayı 75-67’lik skorla kazanarak adını Final Four’a yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte, Panathinaikos, Final Four’da Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise Avrupa’daki sezonuna veda etmiş oldu.

Panathinaikos’un Skor Katkıları

Panathinaikos’ta Cedi Osman 28 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Nunn 12, Grant 11, ve Sloukas 6 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Anadolu Efes’te Bryant Öne Çıktı

Anadolu Efes’te ise Bryant 16 sayılık performansıyla öne çıkan isim oldu. Larkin 11, Dozier JR 8, Smits 7, ve Thompson 7 sayıyla takımlarını desteklemeye çalıştı ancak bu çabalar yeterli olmadı.