Kaza, saat 21.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolunun 59’uncu kilometresinde meydana geldi. Otoyolda ters yönde ilerleyen K.T. yönetimindeki 06 BIM 593 plakalı otomobil, Ankara istikametine giden E.A. idaresindeki 39 AJ 013 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki araç demir yığını haline dönüşürken ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde araç sürücülerinin ve 39 AJ 013 plakalı otomobilde bulunan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aynı otomobildeki ağır yaralı bir kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kaza sonrası ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.