Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe Spor Kulübünün konuğu Atakaş Hatayspor.

33. haftada Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan bordo beyazlı ekip, 34. haftada da Başakşehir tarafından 4-2 skorla mağlup edilmişti. Öte yandan Göztepe Spor Kulübü iki haftalık galibiyet serisi yakalamış durumda. 33. haftada Başakşehir karşısında 4-1 galip gelen Göztepe, 34. haftada da Adana Demir Spor karşısında 2-1 galip gelmişti.

Göztepe karşısında galip gelerek yenilgi serisine son vermek isteyen Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu’nda hazırlık antrenmanı yaptı. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda hava topu, dar alan ve taktik yöntemler çalışıldı. Hatayspor!un hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam edecek.