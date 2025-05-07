Olay, saat 04.00 sıralarında Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Yalı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanında tartışan taraflar mekandan çıktıktan sonra sokakta tartışmaya devam etti. Bu sırada taraflardan biri silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, sokakta 5 adet boş kovan tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA