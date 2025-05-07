Kayseri'de Nermin Eminoğlu Anaokulunda öğrencilerinin çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümler, defilede sergiledi. Karton, plastik tabak, naylon, düğme gibi atık malzemelerden farklı kıyafetler tasarlayan öğrenciler, kıyafetleri giyerek sergiledi.

Elif Arkalı, çöpe atılmak üzere ayrılan atıkları, velilerin de desteğiyle kostümlere dönüştürdüklerini, böylece çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Arkalı, defilede seslendirilen çevre konulu müzikleri de yapay zekayla oluşturduklarını belirtti.