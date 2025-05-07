Konya'nın Seydişehir ilçesinde üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

Seydişehir Kızılay Şube Başkanlığı'nca Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesinde kan bağışı etkinliği düzenledi.

Üniversite öğrencilerinin kan bağışında bulunduğu etkinlikte, şube üyeleri tarafından stant açıldı, Kızılay tanıtımı ve gönüllü kazandırma faaliyeti yapıldı.

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, etkinliğe katılan idareci ve öğrencilerine teşekkür ederek, çeşitli hediye ve ikramlarda bulundu.